Петербургский таксист стрелял из пистолета в пассажира из-за ссоры в поездке

Поездка местного жителя Выборгского района закончилась больницей и визитом в отдел правоохранителей. Таксист поругался с пассажиром и «решил» недопонимания выстрелом, предварительно, из травматического оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии