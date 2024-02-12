Хакеры используют ИИ-ботов для любовных афер

Не только мир становится более технологичным, но и преступники, живущие в нем. Хакеры начинают сбиваться в организованные сообщества, где создают высокотехнологичные инструменты для совершения изощренных атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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