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«Альтернатива для Германии» получила более 43% голосов в Саксонии-Анхальт

«Альтернатива для Германии» получила более 43% голосов в Саксонии-Анхальт

Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт стала не только региональным успехом правых, но и сигналом для всей Европы.

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