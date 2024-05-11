Сенатор Карасин: практического значения гарантий безопасности ЕС для Украины нет

Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ заявил, что практического значения проект гарантий безопасности Европейского союза для Украины не имеет.
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