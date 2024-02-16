Украинская ведущая Барбир выругалась матом в эфире, свалив вину на Россию

Ведущая программы «Завтрак с „1+1“» на украинском телеканале «1+1» Людмила Барбир выругалась матом в прямом эфире, а потом объяснила свое поведение якобы страхом перед российскими обстрелами и «травмами».
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