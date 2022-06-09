Как Путин использует ностальгию россиян по СССР в своих целях?

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ Вы никогда не задумывались над тем, почему из уст президента могут одновременно звучать такие тезисы, как «в СССР производили только галоши» и как «распад СССР был величайшей геополитической катастрофой двадцатого века»? А как можно говорить о том, что Владимир Ильич Ленин «заложил мину под фундамент государства» и одновременно с этим оставлять нетронутым мавзолей, правда полностью его драпируя на каждое 9 мая, оставлять по всей стране его памятники и сохранять названия названных в его честь улиц? Разве тут нет вопиющего противоречия и неопределённости.