❗️Политолог Батурин: Россия и Украина пока не подтвердили договорённость по энергообъектам Политолог, советник Главы Крыма Денис Батурин подчеркнул, что информацию о том, что Россия и Украина якобы договорились не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга, пока не подтвердили ни Москва, ни Киев.