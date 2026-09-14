❗️Политолог Батурин: Россия и Украина пока не подтвердили договорённость по энергообъектам Политолог, советник Главы Крыма Денис Батурин подчеркнул, что информацию о том, что Россия и Украина якобы договорились не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга, пока не подтвердили ни Москва, ни Киев.
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