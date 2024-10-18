Рогов: ВС РФ ликвидировали подполковника центра спецопераций СБУ Степанюка

ВС РФ удалось ликвидировать подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета российской Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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