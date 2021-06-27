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Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии.

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Александр Лисовский
В общем всё описано достаточно правильно . Сейчас правда местные власти увеличили число депортируемых почти в трое. И по 10 раз в год в Латвии вывешиваются флаги с траурными лентами .
Владимир Eвтушенко
Этой депортацией НКВД спасло сотни, если не тысячи жизней наших солдат, когда падаль прибалтийская стреляла в спины нашим отцам и дедам в 1941 году, отступавшим под натиском Еврорейха.

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