Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПолитикаКак депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийВ общем всё описано достаточно правильно . Сейчас правда местные власти увеличили число депортируемых почти в трое. И по 10 раз в год в Латвии вывешиваются флаги с траурными лентами .Владимир EвтушенкоЭтой депортацией НКВД спасло сотни, если не тысячи жизней наших солдат, когда падаль прибалтийская стреляла в спины нашим отцам и дедам в 1941 году, отступавшим под натиском Еврорейха.Комментировать
Свежие комментарии