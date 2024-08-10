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В США раскрыли будущее Украины в случае отказа Зеленского от переговоров

В США раскрыли будущее Украины в случае отказа Зеленского от переговоров

В случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах он может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а его отказ приведет к полной остановке помощи Белого дома Киеву.

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