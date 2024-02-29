В Кисловодске ликвидировали крупный природный пожар

Скриншот видео Крупный природный пожар едва не уничтожил национальный парк в Ставропольском крае. В пригороде Кисловодска загорелась сухая трава, из-за сильного порывистого ветра пламя начало быстро распространяться и достигло территории заповедника.
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