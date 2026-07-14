Психолог назвала цвет, который за считанные минуты успокаивает нервы

Россиянам рассказали, какой цвет помогает быстро успокоиться. Несколько минут, проведенных за наблюдением за листвой, травой или другими природными оттенками зеленого, способны помочь нервной системе переключиться и успокоиться.
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