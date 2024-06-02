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Новый повод обидеться на Россию

Новый повод обидеться на Россию

Гений про злодейства Вот тут братья опять нашли, на что обидеться, обратите внимание. Настю очень жаль, царство ей небесное, отмучилась, бедная, но речь не об этом.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
😂😂😂
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1 д.
Elena Dmitrieva
Любое начало фразы со слов : « Мне одному кажется…?» уже говорит об ущербности сознания.
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1 д.
Наталья Персидская
А что, у нас все остальные актёры за оградой похоронены?
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1 д.

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