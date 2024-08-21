Блинкен: Израиль согласен на вывод нескольких подразделений ЦАХАЛ из Газы

Готовящееся соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет содержать пункт о выводе нескольких подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из анклава, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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