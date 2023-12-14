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Спикер Джонсон: членам семьи Байдена поступали миллионы долларов от иностранцев

Спикер Джонсон: членам семьи Байдена поступали миллионы долларов от иностранцев

Членам семьи президента Соединенных Штатов Джо Байдена поступали миллионы долларов от иностранцев. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: США», сделал спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон.

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