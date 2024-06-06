Пресс-секретарь главы ЛНР Романова: В 20 км от Луганска сбили два беспилотника В 20 километрах от Луганска российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата беспилотного типа.
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