Допустим девушка верующая, а парень не особо, она против секса до брака (потому что это считается грехом), они уже взрослые.
Вы бы осудили девушку сына, что она не хочет до брака спать с ним
Комментарии
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Вера Федорова
Я так понимаю, что никто ещё пока не посягнул на её девственность, а она уже встревожилась не на шутку. И даже родителей сюда приплела, которые, вполне возможно, совсем не озабочены этим процессом.
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4 час.
Майя Maja
Это фантазии скорее всего связанные с испугом физического контакта с мужчиной.))Этот этап любая психически здоровая девушка проходит. Было бы странным, если бы ей было все равно... И как это " не посягнул"?)) Она пишет что разговаривает с парнем " и он начал сомневаться", да и с его слов "родители его не против", а уж друзья...мы вообще тут не берем мнение. Друзья всегда подначивают.))
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4 час.
Виктор Белогорцев
несовместимость это когда не умеют и учиться не желают, блядовать можно до брака, в браке и после брака
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2 час.
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