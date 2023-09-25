Вы бы осудили девушку сына, что она не хочет до брака спать с ним

Я так понимаю, что никто ещё пока не посягнул на её девственность, а она уже встревожилась не на шутку. И даже родителей сюда приплела, которые, вполне возможно, совсем не озабочены этим процессом.

Майя Maja

Это фантазии скорее всего связанные с испугом физического контакта с мужчиной.))Этот этап любая психически здоровая девушка проходит. Было бы странным, если бы ей было все равно... И как это " не посягнул"?)) Она пишет что разговаривает с парнем " и он начал сомневаться", да и с его слов "родители его не против", а уж друзья...мы вообще тут не берем мнение. Друзья всегда подначивают.))