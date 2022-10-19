Лень - двигатель прогресса. Лень - вот почему сегодня у человечества есть те же автомобили, компьютеры, лифты, аудиокниги, доставка и многое другое.
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