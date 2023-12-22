В Киеве раскритиковали решение легализовать марихуану на Украине

Депутат Рады Кучеренко раскритиковал решение о легализации каннабиса на Украине Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко раскритиковал принятый парламентом законопроект о легализации в стране марихуаны.
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