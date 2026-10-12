В Алёшкинском округе из-за атак ВСУ повреждены православный храм и детсад

Православный храм, детский сад, объекты торговли и энергетики получили повреждения в Алёшкинском округе Херсонской области в результате атак ВСУ, которые произошли за неделю.
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