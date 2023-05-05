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Воздушная тревога прозвучала в трех областях Украины

Воздушная тревога прозвучала в трех областях Украины

В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части территории ДНР сегодня утром, 5 мая, прозвучала воздушная тревога.

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