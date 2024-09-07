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РИА: военных из США нанимают для обучения летчиков ВСУ на авиабазе в Румынии

РИА: военных из США нанимают для обучения летчиков ВСУ на авиабазе в Румынии

Американский подрядчик в сфере обороны проводит активный рекрутинг бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы с истребителями F-16.

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