Страна и люди
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Страна и люди

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ХАМАС начал войну с Израилем

ХАМАС начал войну с Израилем

Силы ХАМАСа атаковали Израиль и вторглись на юг страны. Израиль ответил авиаударами по Газе, счет погибших идет на сотни Фото: Yasser Qudih / Reuters Главное к 04:30 мск Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге страны.

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