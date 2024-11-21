"Что же мы всё-таки видим?": Блогер показал особое фото удара в Днепропетровске

Сегодня ночью ВКС России нанесли удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Пока эксперты гадают, что за ракету использовали русские военные, а в Киеве чиновники бегают в панике, - посмотрим на особое фото удара, показанное блогером Кириллом Фёдоровым.