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Poejka

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  • Ингерман Ланская
    чтоб только белая полоса не перешла в белую горячку2 знака зодиака, ...
  • Strannik Mr
    Лучше белая горячка!2 знака зодиака, ...
  • джоzef Nevazno
    А муж то в курсе ,что это его любимое блюдо???Пельмени больше н...

Съедят за 1 минуту. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы

Съедят за 1 минуту. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы

Свекольные салаты вызывают у людей разные эмоции. Кто-то считает свекольные салаты витаминными и очень полезными, а кто-то думает, что салаты из свеклы — это самый классический и не оригинальный салат, который только можно придумать.

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