Съедят за 1 минуту. Необыкновенно простой и вкусный салат из обычной свеклы

Свекольные салаты вызывают у людей разные эмоции. Кто-то считает свекольные салаты витаминными и очень полезными, а кто-то думает, что салаты из свеклы — это самый классический и не оригинальный салат, который только можно придумать.
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