Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников Российская ПВО отразила очередную массированную атаку беспилотников на российские регионы.
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Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников Российская ПВО отразила очередную массированную атаку беспилотников на российские регионы.
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