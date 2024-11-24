Роботы захватывают производственные цеха: более 10 % рабочей силы теперь Южно...

Роботы захватывают производственные цеха: более 10 % рабочей силы теперь Южной Кореи составляют машиныМеждународная федерация робототехники (IFR) опубликовала отчёт по итогам исследования, показавшего, что использование роботов на заводах по всему миру выросло более чем вдвое за последние семь лет.
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