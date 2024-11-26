🚘 Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме За сутки сотрудники дорожной службы очистили 553 километра дорог, сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».
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🚘 Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму работают в штатном режиме За сутки сотрудники дорожной службы очистили 553 километра дорог, сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».