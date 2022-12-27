Доказано преимущество женщин в когнитивной эмпатии

Команда международных специалистов из Кембриджского, Гарвардского, Вашингтонского университетов, а также из университета Бар-Илана и Хайфы доказала преимущество женщин в когнитивной эмпатии, то есть в способности представлять чужие мысли и эмоции.
Команда международных специалистов из Кембриджского, Гарвардского, Вашингтонского университетов, а также из университета Бар-Илана и Хайфы доказала преимущество женщин в когнитивной эмпатии, то есть в способности представлять чужие мысли и эмоции.
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