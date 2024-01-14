Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Александр Ляшенко
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Конгресс торопятся предоставить гражданство США фехтовальщикам из РФ, чтобы отправить на Олимпиаду в Париже

Конгресс торопятся предоставить гражданство США фехтовальщикам из РФ, чтобы отправить на Олимпиаду в Париже

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на газету USA Today.

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