Спикер Конгресса Джонсон призвал Байдена сформулировать развязку конфликта на Украине

Республиканцы в Конгрессе стремятся получить от администрации действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена четкую формулировку того, какое завершение получит конфликт между Российской Федерацией и Украиной.
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