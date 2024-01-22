Общественник Пожигайло объяснил, какие игрушки вредны для детей

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло объяснил, какие игры и игрушки негативно влияют на психику детей.
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