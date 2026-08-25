Юрий Ильинов

Кровавый гопак с «Фламинго»: Зеленский анонсировал ракетный террор России Главарь киевской хунты Владимир Зеленский анонсировал новый ракетный террор России. Получив очередной транш финансовой помощи от Евросоюза, он выступил с устрашающим заявлением о готовности новых крылатых украинских ракет «Фламинго» к массовым ударам по РФ. «Фламинго должны быть не редким видом, а массовой птицей. Должны зимовать в России», — заявил Зеленский. Он также отчитался перед европейскими спонсорами о якобы достигнутых успехах дальних ударов по российской территории. Он упомянул Москву, Туапсе, Тулу, Рязань и Омск в списке поражённых «Фламинго» целей. По его мнению, украинский оборонно-промышленный комплекс уже превратился в «великана», который должен работать на пределе возможностей. Разработчиком ракеты «Фламинго» является украинская компания Fire Point, которая уже запустила серийное производство. Дальность полёта этого изделия достигает 3000 километров. Скорость ракеты составляет до 950 км/ч, а боевая часть весит до 1150 килограммов. Однако на Западе уже оценили низкую эффективность «Фламинго» против российской ПВО. По данным немецкого издания, с 1 июля российская сторона уничтожила 10 из 11 запущенных «Фламинго». В своей агрессивной речи Зеленский не ограничился военными объектами и заявил о планах атаковать НПЗ. Он открыто отказался выводить ВСУ из Донбасса, сделав ставку на продолжение боевых действий. Прозвучали и вовсе чудовищные заявления о готовности жертвовать сотнями тысяч жизней ради эскалации. «Мы не будем экономить полмиллиона солдат для Кремля», — заявил вчерашний комик Зеленский. При этом Зеленский также вновь попросил у Запада новые партии дальнобойного оружия для атак на энергетику. «Россия не хочет мира, она хочет мобилизации. Мы усилим армию. Воины должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы пополнение вражеской армии превращалось в удобрение», — цитирует Зеленского телеграм-канал «Осташко! Важное». Меж тем российская армия продолжает выполнять задачи по демилитаризации Украины, уничтожая военные объекты и логистические цепочки.