Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Не факт, не факт... расчет пенсий предполагает усреднение ( по словам тех же расчетчиков)... почему то пенсия с з,пл....Депутат Бессараб ...
  • Наталья Конева
    И его дети тоже???Песков призвал не...
  • Eduard
    Меня удивляет терпение Путина к абсолютным не законным санкциям!FT: ЕС готовит за...

Прилепин: Россия и США договариваются по разделу мира

Писатель Захар Прилепин проинформировал о том, что в текущий момент власти Российской Федерации и США ведут переговорный процесс по поводу того, как в будущем будет разделена вся планета, а не просто добиваются завершения бушующего на украинской территории противостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх