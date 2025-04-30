Писатель Захар Прилепин проинформировал о том, что в текущий момент власти Российской Федерации и США ведут переговорный процесс по поводу того, как в будущем будет разделена вся планета, а не просто добиваются завершения бушующего на украинской территории противостояния.
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