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«Россия нам не партнер» — Пашинян своим заявлением крепко подставил два миллиона соплеменников

«Россия нам не партнер» — Пашинян своим заявлением крепко подставил два миллиона соплеменников

Леонид Крутаков: Давно нужны политические шаги по ограничению возможностей армянской диаспоры, да и ее численности Ирина Мишина Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Александр Асафов Леонид Крутаков Россия и Армения больше не являются стратегическими союзниками, — заявил Никол Пашинян.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Т
Александр Т

Ну что вы такое пишете. А как же Кремлёвские зарубежные партнёры что они скажут? Судя по всему Путин принимая власть у алканавта дал слово по прежнему содержать и прикармливать всё это черножопое стадо. Жалко только что не за свой счёт и счёт упырей во власти а за наши народные деньги.

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Да больше можно сказать... Армения... никому не партнёр... Это лилипутское образование, которое нужно защищать, кормить, обогревать и обучать. Там всего то 3 млн. жителей, включая тех, кто живёт в России... А Пашинянка-обезьяна... ваще никто... фуфель тряпочный