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Поступок

Поступок

Лет 15 назад ночью забегает к нам в ординаторскую сестра из приёмного покоя. – Пациент тяжелый во второй операционной! Я – туда, бригада уже собралась, на столе девочка лет шести.

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