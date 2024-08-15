Лет 15 назад ночью забегает к нам в ординаторскую сестра из приёмного покоя. – Пациент тяжелый во второй операционной! Я – туда, бригада уже собралась, на столе девочка лет шести.
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Лет 15 назад ночью забегает к нам в ординаторскую сестра из приёмного покоя. – Пациент тяжелый во второй операционной! Я – туда, бригада уже собралась, на столе девочка лет шести.
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