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"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны

"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны

В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу.

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