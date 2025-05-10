Потерянные годы: зачем мошенники предлагают пересчитать пенсию

Появилась новая схема обмана россиян, связанного с перерасчетом пенсии. На этот раз мошенники предлагают «оцифровку данных» якобы для сохранения трудового стажа и увеличения выплаты, а на самом деле выманивают доступ к «Госуслугам».
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