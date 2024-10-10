53-летняя актриса показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности

Американская актриса и фотомодель Брук Берк показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).