Юные джигиты, удалые игры и мелкая моторика: чем занять детей на фестивале «Казачья станица Москва»

Фестиваль пройдет 12 сентября — будет шумно и весело фото: пресс-служба фестиваляУже бывали в музее-заповеднике «Коломенское»? 12 сентября вы его просто не узнаете, ведь тут вырастет настоящее казачье поселение.
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