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Китайский ледокол «Сюэлун-2» в ходе экспедиции в Антарктиду спас зарубежное судно

Китайский ледокол «Сюэлун-2» в ходе экспедиции в Антарктиду спас зарубежное судно

Китайский ледокол «Сюэлун-2» («Снежный дракон-2»), экипаж которого в настоящее время занимается выполнением миссии 40-й китайской антарктической экспедиции, оказал помощь иностранному судну, подавшему сигнал бедствия.

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