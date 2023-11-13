Китайский ледокол «Сюэлун-2» в ходе экспедиции в Антарктиду спас зарубежное судно

Китайский ледокол «Сюэлун-2» («Снежный дракон-2»), экипаж которого в настоящее время занимается выполнением миссии 40-й китайской антарктической экспедиции, оказал помощь иностранному судну, подавшему сигнал бедствия.
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