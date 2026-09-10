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Контрафронт

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Мексика: один человек был ранен в районе площади Сан-Педро, колония Валле Дорадо, Пуэбла, штат...

Мексика: один человек был ранен в районе площади Сан-Педро, колония Валле Дорадо, Пуэбла, штат Пуэбла, около 16:00 (22:00 по Гринвичу) в результате стрельбы.

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