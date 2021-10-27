Мировое обозрение

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Советник министра энергетики Украины Зеркаль допустила рост тарифов на распределение газа

Советник министра энергетики Украины Зеркаль допустила рост тарифов на распределение газа

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Тарифы на распределение (доставку) газа на Украине могут значительно вырасти, если украинская газотранспортная система не будет транспортировать "голубое топливо" в ЕС из-за запуска "Северного потока 2", заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

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