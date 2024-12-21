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Свечников без очков в матче с «Вашингтоном»: 3 броска и «минус 2» за 20:05. У него 1+0 в последних 5 играх

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче с «Кэпиталс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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