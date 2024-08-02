Поздравляем Панамарева Николая Васильевича с днëм ВДВ!!!! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!!!! 🔥🔥🔥 Сын Анатолий, сноха Ирина, внучки Елена, Вера и Валерия.
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Поздравляем Панамарева Николая Васильевича с днëм ВДВ!!!! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!!!! 🔥🔥🔥 Сын Анатолий, сноха Ирина, внучки Елена, Вера и Валерия.