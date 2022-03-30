Даже двоечник по физике, окончив школу, сможет ответить на эти вопросы: ТЕСТ

Даже двоечник по физике, окончив школу, сможет ответить на эти вопросы: ТЕСТ

Знания физики нужны всем: и строителю, и космонавту, и даже домохозяйке. Ведь кухня — это домашняя физическая лаборатория, а приготовление пищи без преувеличения можно считать физическим экспериментом.

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