Семак о судействе в матче с "Локомотивом": было много спорных моментов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о спорных судейских моментах после победы над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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