Куда двинется рубль: диапазоны валютных коридоров и факторы влияния

Наблюдая за последними событиями на валютном рынке, невольно ловишь себя на мысли, что привычная логика курсовых колебаний снова меняется.
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