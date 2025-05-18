Дайджест актуальных новостей за прошедшую неделю от канала Антитеррор Урал #Новости_федеральных_ведомств Директор ФСБ России провёл заседание Федерального оперативного штаба В Государственную Думу внесены законопроекты об изменениях в КоАП РФ и УК РФ о содержании обвиняемых в терроризме в изоляторах ФСБ России В Красноярске под эгидой Национального антитеррористического комитета пройдет XIX Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор» Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет выпустил серию профилактических плакатов для вузов #Пресечение_терроризма ФСБ России совместно с Министерством внутренних дел России, Следственным комитетом России и Росгвардией предотвратили теракты в Москве и Тюмени, а также насильственные акции в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле В Бурятии следователями МВД завершено расследование уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина за совершение диверсии на железной дороге Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовное дело об экстремизме в отношении менеджеров крупного книжного издательства #Антитерорр_Свердловской_области Координационный центр профилактики экстремизма УрФУ совместно с Антитеррористической комиссией в Свердловской области провел обучение специалистов ответственных за профилактику терроризма В редакции «Областной газеты» прошла встреча официального представителя УФСБ России по Свердловской области с юными корреспондентами и студентами факультета журналистики УрФУ Проект "Межконфессиональный антиэкстремистский десант" прошел в Серове Специальный репортаж-расследование «Скрытые фигуры.