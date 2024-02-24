Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Весточка из Киева. Хряк приготовился рвать когти

Весточка из Киева. Хряк приготовился рвать когти

Юрий Кот "Это у нормальных стран и народов работает фраза "тигр приготовился к прыжку.

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Комментарии
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igor kim
Получается, чтобы России победить необходимо наступать. А победить фашизм и перевоспитать людей можно только одним способом - восстановить социализм.
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7 час.
igor laptev
чё такого сложного? все вкусившие идею великого украинства являются умышленно подвергнуты преступному психологическому воздействию в результате которого потеряли объективное восприятие реальности. что означает их недееспособность. всех через пристальную психиатрическую экспертизу! а там посмотрим кто живой будет а кто вечный предатель
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3 час.
igor laptev
некоторый контингент могу сам выявлять. что бы облегчить работу службам
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3 час.

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