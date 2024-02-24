Весточка из Киева. Хряк приготовился рвать когти

Получается, чтобы России победить необходимо наступать. А победить фашизм и перевоспитать людей можно только одним способом - восстановить социализм.

igor laptev

чё такого сложного? все вкусившие идею великого украинства являются умышленно подвергнуты преступному психологическому воздействию в результате которого потеряли объективное восприятие реальности. что означает их недееспособность. всех через пристальную психиатрическую экспертизу! а там посмотрим кто живой будет а кто вечный предатель